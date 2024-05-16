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Названы самые влиятельные игроки сезона – тут одни звёзды

16 Мая 2024 • 17:35 Комментировать

Эксперты из CIES Football Observatory порадовали любителей футбола очередным исследованием. По его итогам сформировался рейтинг самых влиятельных игроков сезона 2023/2024 в 54 ведущих лигах мира. Результат игрока высчитывался на основе показателей в шести разных областях игры.

Первое место в этом рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Как известно, «горожане» не проигрывали в 53 последних играх, в которых Родри выходил на поле (поражение от «Реала» по пенальти не учитывается).

На второй строчке располагается хавбек «Байера» Гранит Джака, а тройку замкнул капитан «Арсенала» Мартин Эдегор.

В топ-10 также входят Флориан Вирц, Тони Кроос, Джуд Беллингем, Алексис Макаллистер, Букайо Сака, Рубен Диаш, Фил Фоден, Федерико Вальверде и Сергей Милинкович-Савич. Три последних игрока делят десятое место с одинаковым показателем.

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