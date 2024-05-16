Роналду богаче Месси: Рейтинг спортсменов мира по заработку

Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по годовому заработку. Информацию приводит Daily Mail со ссылкой на Forbes. Доход Роналду составляет 205 миллионов фунтов.

На второй строчке располагается гольфист Джон Рам с показателем в 172 миллиона фунтов. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси занимает третью строчку с заработком в 107 миллионов фунтов.

Четвёртым идёт известный баскетболист Леброн Джеймс – 101 миллион фунтов.

В топ-10, помимо Роналду и Месси, входят ещё три футболиста – Килиан Мбаппе (87 млн фунтов, 6 место), Неймар (85 млн фунтов, 7 место) и Карим Бензема (84 млн фунтов, 8 место).

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