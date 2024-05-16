Лунин или Куртуа: назван вратарь «Реала», который может сыграть в финале Лиги чемпионов

В мадридском «Реале» продолжаются обсуждения по составу команды на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии».

Как информирует аккаунт ESPN FC в социальных сетях, в «королевском» клубе склоняются к тому, чтобы выпустить в решающем матче престижного турнира бельгийца Тибо Куртуа. Вратарь пропустил почти весь сезон и только недавно вернулся на поле.

Напомним, что большую часть сезона первым номером «сливочных» являлся украинец Андрей Лунин.

Финальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.