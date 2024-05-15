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Лига чемпионов

Кроос оценил скандальный момент в концовке матча «Реал» - «Бавария»

15 Мая 2024 • 14:42 Комментировать

Недавно «Реал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1 и стал финалистом Лиги чемпионов. Мюнхенцы остались недовольны моментом, который произошёл в компенсированное ко второму тайму время. Мяч тогда побывал в сетке ворот «Реала», но чуть раньше прозвучал свисток об офсайде. При этом положения «вне игры», вероятно, не было.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает претензии «Баварии» беспочвенными.

«Был ли там гол? Я разговаривал с Начо. Он сказал, что услышал свисток довольно рано. Он почти уверен, что если бы не свисток, то заблокировал бы удар. К тому же Лунин был апатичен после свистка. Вы видите, что он даже не падал, даже не пытался спасти команду», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было

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