21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список

В следующем сезоне Лига чемпионов будет проходить в новом формате. Группового этапа не будет – будет единая лига с 36 участниками вместо 32.

Билеты в основной раунд Лиги чемпионов получила уже 21 команда. Этот список выглядит так: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус», «ПСЖ», «Монако», ПСВ, «Фейеноорд», «Спортинг» Лиссабон.

На основной стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов каждая из команд проведёт по 8 матчей – четыре дома и четыре на выезде.