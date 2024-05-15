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Лига чемпионов

Тренер «Монако»: «С нетерпением ждём возможности сыграть в Лиге чемпионов»

15 Мая 2024 • 10:04 Комментировать

Адольф Хюттер, наставник «Монако», дал свой комментарий о выходе монегасков в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Монако», за который выступает Александр Головин, полузащитник сборной России, гарантировал себе второе место в таблице французского чемпионата и обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире.

- Благодарю своих футболистов, тренеров и руководство клуба. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть в Лиге чемпионов, - цитирует главного тренера «Монако» пресс-служба клуба.

«Монако» в текущем сезоне после 33 матчей имеет в своей копилке 64 очка. В следующем матче чемпионата Франции монегаски сыграют против «Нанта».


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ади Хюттер
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