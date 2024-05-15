Тренер «Монако»: «С нетерпением ждём возможности сыграть в Лиге чемпионов»

Адольф Хюттер, наставник «Монако», дал свой комментарий о выходе монегасков в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Монако», за который выступает Александр Головин, полузащитник сборной России, гарантировал себе второе место в таблице французского чемпионата и обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире.

- Благодарю своих футболистов, тренеров и руководство клуба. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть в Лиге чемпионов, - цитирует главного тренера «Монако» пресс-служба клуба.

«Монако» в текущем сезоне после 33 матчей имеет в своей копилке 64 очка. В следующем матче чемпионата Франции монегаски сыграют против «Нанта».