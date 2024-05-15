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Лига чемпионов

Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

15 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти после поединка Ла Лиги против «Алавеса» (5:0) высказался о подготовке к финальному поединку Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы уже готовимся к финалу. На следующей неделе подготовим футболистов в плане физики, а через неделю – тактически. Сейчас мы должны немного отдохнуть. Команда заслужила это», - рассказал итальянский специалист на пресс-конференции.

В финальном поединке Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия». Решающий матч престижного турнира состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
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