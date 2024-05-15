Анчелотти высказался о финале Лиги чемпионов «Реал» - «Боруссия»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти после поединка Ла Лиги против «Алавеса» (5:0) высказался о подготовке к финальному поединку Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы уже готовимся к финалу. На следующей неделе подготовим футболистов в плане физики, а через неделю – тактически. Сейчас мы должны немного отдохнуть. Команда заслужила это», - рассказал итальянский специалист на пресс-конференции.
В финальном поединке Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия». Решающий матч престижного турнира состоится на лондонском стадионе «Уэмбли» 1 июня.
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