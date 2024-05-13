УЕФА объявил имя судьи на финал Лиги чемпионов

УЕФА раскрыл состав судейской бригады на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

В поле на «Уэмбли» будет работать бригада Славко Винчича из Словении. Функции ВАР на финале будет выполнять словенец Нейц Кайтазович, которому будет ассистировать соотечественник Раде Обренович. В качестве помощника видеоассистентов отработает Массимилиано Иррати из Италии.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт в субботу, 1 июня. Испанская команда может выиграть этот трофей 15-й раз в истории, а немецкая команда – второй раз.