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Лига чемпионов

УЕФА объявил имя судьи на финал Лиги чемпионов

13 Мая 2024 • 17:49 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

УЕФА раскрыл состав судейской бригады на финальный матч Лиги чемпионов, в котором сразятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

В поле на «Уэмбли» будет работать бригада Славко Винчича из Словении. Функции ВАР на финале будет выполнять словенец Нейц Кайтазович, которому будет ассистировать соотечественник Раде Обренович.  В качестве помощника видеоассистентов отработает Массимилиано Иррати из Италии.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт в субботу, 1 июня. Испанская команда может выиграть этот трофей 15-й раз в истории, а немецкая команда – второй раз.

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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