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Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч»

13 Мая 2024 • 16:04 Комментировать (3)

На страницах авторитетного портала Goal каждый понедельник публикуется свежий рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. Долгое время на вершине этого рейтинга располагался полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В новой версии англичанин опустился на вторую строчку, а на вершину вырвался его одноклубник – Винисиус Жуниор. Именно бразилец теперь считается фаворитом в борьбе за престижную награду.

Тройку замыкает нападающий Килиан Мбаппе, который на днях объявил об уходе из «ПСЖ». Дальше в топ-10 идут Фил Фоден, Флориан Вирц, Гарри Кейн, Тони Кроос, Эрлинг Холанн, Родри и Букайо Сака.

Как видим, Холанн опустился уже на восьмое место, хотя ранее он долго шёл в верхней части рейтинга.

Лионель Месси, выигрывавший «Золотой мяч» восемь раз в карьере, остаётся на 16-й позиции, а вот Криштиану Роналду снова не попал в рейтинг из 20 игроков.

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Комментарии (3) Все комментарии
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One Live
13 Мая 2024 в 16:19
Дайте что - нибудь Кейну)))
NOBODY
13 Мая 2024 в 16:45
конфетку? ))
Барсафобия
13 Мая 2024 в 16:17
да ну, весь сезон беллингем был первым а в последнем туре вини первый
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