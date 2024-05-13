Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч»

На страницах авторитетного портала Goal каждый понедельник публикуется свежий рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» в 2024 году. Долгое время на вершине этого рейтинга располагался полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В новой версии англичанин опустился на вторую строчку, а на вершину вырвался его одноклубник – Винисиус Жуниор. Именно бразилец теперь считается фаворитом в борьбе за престижную награду.

Тройку замыкает нападающий Килиан Мбаппе, который на днях объявил об уходе из «ПСЖ». Дальше в топ-10 идут Фил Фоден, Флориан Вирц, Гарри Кейн, Тони Кроос, Эрлинг Холанн, Родри и Букайо Сака.

Как видим, Холанн опустился уже на восьмое место, хотя ранее он долго шёл в верхней части рейтинга.

Лионель Месси, выигрывавший «Золотой мяч» восемь раз в карьере, остаётся на 16-й позиции, а вот Криштиану Роналду снова не попал в рейтинг из 20 игроков.