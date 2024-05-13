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Лига чемпионов

Головин отреагировал на попадание «Монако» в Лигу чемпионов

13 Мая 2024 • 14:43 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о попадании команды в Лигу чемпионов.

Напомним, последний раз «Монако» участвовал в самом престижном еврокубковом турнире в 2018 году.

— Очень рад этому событию, поздравляю с ним всех наших болельщиков! Для меня действительно важно быть участником такого турнира, как Лига чемпионов, — заявил Головин «Матч ТВ».

Футболист считает, что своей игрой «Монако» заслужил попадание в Лигу чемпионов.

Отметим, то Головин впервые в карьере стал обладателем серебряных медалей французской Лиги 1. Ранее он дважды выигрывал бронзу.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил шесть голов и оформил шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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