Вместо экс-игрока «Барселоны» на поле выходил его брат-близнец – румынский клуб могут жёстко наказать

Невероятная история из Румынии. В зимнее трансферное окно «Динамо» из Бухареста подписало контракт с защитником Эдгаром Ие. Но на футбольное поле выходил не Эдгар, а его брат-близнец по имени Эделино, рассказывает румынский Prosport.

Теперь бухарестское «Динамо» может получить технические поражения за матчи, в которых ненастоящий Эдгар Ие выходил на поле. По факту за команду выступал незаявленный футболист. Динамовцы, некогда выступавшие в еврокубках, в итоге могут вылететь из топ-дивизиона Румынии.

Стоит сказать, что Эдгар Ие в своё время прошёл через молодёжку «Барселоны». Он даже провёл один матч за первую команду «сине-гранатовых».