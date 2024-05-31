Проклятие Ройса против магии Анчелотти: Что будет в финале Лиги чемпионов

В первый день лета определится сильнейший клуб Лиги чемпионов. На «Уэмбли» за трофей поспорят дортмундская «Боруссия» и «Реал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает финал.

Матч жизни для Марко Ройса

Карьера Марко Ройса получила голливудскую концовку. По ходу сезона немец объявил, что покидает дортмундскую «Боруссию» летом. Ройс долгие годы отказывал топ-клубам, сохраняя верность «шмелям». Он мог бы выигрывать титулы, но предпочитал им верность Дортмунду. В итоге в его коллекции пока есть два Кубка Германии и три Суперкубка. Из-за травмы Ройс даже упустил возможность стать чемпионом мира в составе сборной Германии.

Время неумолимо, и 31 мая немцу исполнится 35 лет. «Боруссия» проваливала текущий сезон, и казалось, что Ройс так и уйдёт без титула. Однако «шмели» героически пробились в финал Лиги чемпионов. В итоге Ройс в последнем матче в статусе игрока «Боруссии» имеет шанс завоевать главный еврокубок. Одиннадцать лет назад Ройс на том же «Уэмбли» уже проиграл со «шмелями» финал Лиги чемпионов «Баварии», но теперь, после всех трудностей, ему выпала возможность всё исправить. Однако жизнь – это не фильм, и хеппи-энд не гарантирован.

Анчелотти может улучшить свой рекорд

Карло Анчелотти является рекордсменом финалов Лиги чемпионов среди тренеров. Он уже выигрывал турнир четыре раза, больше всех в истории. Теперь у итальянца будет возможность улучшить свой результат. При этом Анчелотти также принадлежит рекорд по количеству участий в финале – предстоящая игра будет шестой, в то время как у его преследователей по три решающих встречи.

Анчелотти не смог победить лишь раз – в одном из самых драматичных финалов, когда «Милан» упустил преимущество 3:0 над «Ливерпулем» в Стамбуле. Итальянец, безусловно, знает всё о том, как выигрывать Лигу чемпионов. Конечно, тем более невероятным теперь кажется, что несколько лет назад Анчелотти возглавил «Эвертон» и вроде бы готовился закончить тренерскую карьеру.

Винисиус и Беллингем – совместная борьба за Лигу чемпионов и очная за «Золотой мяч»

После определения финалистов Лиги чемпионов главными фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» стали Джуд Беллингем и Винисиус. Оба уже стали чемпионами Испании, а теперь имеют шанс выиграть Лигу чемпионов. Впереди у обоих ещё турниры со сборными (Евро и Копа Америка), но ключевым вполне может стать матч 1 июня.

Беллингем лучше проводил первую часть сезона, а Винисиус блеснул весной. В целом оба провели хороший сезон, и, конечно, неправильно вручать индивидуальную награду по итогам одного матча. Однако финал есть финал, и именно в этот момент им обоим надо показать лучшее, на что они способны. Каждый из них может сыграть решающую роль, и это не останется незамеченным.

Беллингем против бывших

Для Джуда Беллингема предстоящий матч будет особенным. В топ-футболиста его превратила дортмундская «Боруссия», а год назад англичанин решился на переход в большую команду. Беллингем хотел трофеев, и вот как повернулась жизнь. Спустя всего год англичанин сыграет именно против «шмелей». Таким образом, он либо будет смотреть на то, как «шмели» без него поднимают Кубок чемпионов, либо своим действиями разобьёт сердце некогда самым близким.

Вне зависимости от результата не уйти от разговоров, что было бы, останься Беллингем в Дортмунде. А не потому ли «Боруссия» вообще дошла до финала, что перестала быть «заложником» своего лидера? А не были бы «шмели» фаворитом финала, сохрани они англичанина?

Предстоящий финал выглядит слишком кинематографичным, так что Беллингем точно должен сыграть яркую роль в решающем матче. А вот будет ли он героем или антигероем, пока сказать сложно.

«Боруссия» как глоток надежды для других

Лига чемпионов, с одной стороны, даёт возможность всё большему количеству клубов побороться за трофей. У команд возникает иллюзия, что у них есть шанс победить, однако в конечном счёте всё, как правило, сводится к борьбе топ-клубов между собой. «Боруссия» же этого сезона даёт надежду остальным, что возможно всё. Пожалуй, это самый неожиданный финалист Лиги чемпионов за последние 20 лет – с момента матча «Порту» и «Монако». Конечно, с тех пор до решающего матча добирались «Атлетико» и та же «Боруссия». Однако в годы своих финалов оба клуба выглядели грандами. «Шмели» же в текущем состоянии точно не кажутся топ-клубом, при этом в финал они вышли заслуженно. «Боруссия» преодолела «группу смерти», а в плей-офф отыгралась на том же «Атлетико» и выбила «ПСЖ».

Дортмундцы текущего сезона – это самая настоящая история Золушки. «Боруссия» вышла в финал, занимая пятое место в Бундеслиге! Для футбола это история прекрасная, что всё-таки не всё решают деньги. За это мы и любим эту игру.

Роман Андреев