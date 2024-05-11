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Лига чемпионов

Роман Ротенберг ответил, кто выиграет Лигу чемпионов

11 Мая 2024 • 15:52 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, 1 июня в Лондоне дортмундская «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

«Кто будет острее играть в атаке, тот и победит. Возможно, у «Реала» больше шансов, мощнее состав. Но «Боруссия» — тоже сильная команда», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Специалист признался, что не будет болеть за какую-то из команд, однако еще раз отметил, что, по его мнению, больше шансов на победу у «сливочных».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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