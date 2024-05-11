Роман Ротенберг ответил, кто выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, 1 июня в Лондоне дортмундская «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

«Кто будет острее играть в атаке, тот и победит. Возможно, у «Реала» больше шансов, мощнее состав. Но «Боруссия» — тоже сильная команда», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Специалист признался, что не будет болеть за какую-то из команд, однако еще раз отметил, что, по его мнению, больше шансов на победу у «сливочных».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».