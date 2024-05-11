Александр Мостовой: «Финал Лиги чемпионов никогда не бывает скучным»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не считает, что финал Лиги чемпионов будет скучным.

«Никогда не бывает, когда финали Лиги чемпионов неинтересный. Вот эти слова «неинтересный», «скучный» - это не про футбол. Как может финал быть неинтересным?

Вот сыграют 0:0, и все будут кричать скучный матч, ничего не забили. А потом по пенальти кто-то победит. Вот кто скажет, почему вы так неинтересно играли? Они пошлют на все четыре стороны со своим интересом», — сказал Мостовой.

В финале Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» на «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии». Встреча состоится 1 июня.