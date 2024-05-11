Звезда «Реала» Винисиус поиздевался над Киммихом в полуфинале Лиги чемпионов

Лидер атакующей линии мадридского «Реала» Винисиус Жуниор издевательски повел себя в отношении защитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Бразилец намеренно затягивал процесс ввода мяча из-за боковой линии в концовке встречи. Жуниор находился у кромки поля, чтобы ввести сферу в игру. Киммих подал мяч сопернику, однако бразилец специально не поймал его. После этого Йозуа вручил мяч в руки бразильцу, но Винисиус намеренно отбросил его в сторону, отказавшись от вбрасывания.

В ответном матче «Реал» победил «Баварию» со счетом 2:1. В первом поединке была зафиксирована ничья – 2:2.

Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу