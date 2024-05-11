Хоселу рассказал о своём будущем в «Реале»

Нападающий мадридской команды Хоселу рассказал, что его будущее будет обсуждаться по окончании сезона.

Напомним, форвард выступает за «Реал» на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «Эспаньолу».

- Всё будет решаться после окончания сезона, сейчас может сбыться моя мечта. Ради этой команды я готов выкладываться на все сто, - цитирует футболиста Marca.

Напомним, Хоселу вышел на замену в концовке ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» и оформил дубль, что позволило «сливочным» выйти в финал турнира. Матч между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт в Лондоне 1 июня.

В текущем сезоне Хоселу провёл за «Реал» 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал три ассиста.