Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на призыв легенды «сливочных» Икера Касильяса довериться украинскому вратарю Андрею Лунину в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА.
«Я очень уважаю Касильяса. Икер – легенда «Реала». Но я пока не хочу обсуждать вопрос с вратарем на финал. У меня еще есть время, чтобы принять решение», - передает слова итальянского специалиста ABC Digital.
Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня. Противостоять мадридскому «Реалу» будет дортмундская «Боруссия».
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