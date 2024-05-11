Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов

11 Мая 2024 • 09:07 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на призыв легенды «сливочных» Икера Касильяса довериться украинскому вратарю Андрею Лунину в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА.

«Я очень уважаю Касильяса. Икер – легенда «Реала». Но я пока не хочу обсуждать вопрос с вратарем на финал. У меня еще есть время, чтобы принять решение», - передает слова итальянского специалиста ABC Digital.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня. Противостоять мадридскому «Реалу» будет дортмундская «Боруссия».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Икер Касильяс ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Появилась информация о состоянии здоровья Джоковича, в голову которого попала бутылка Фёдор Емельяненко рассказал, почему не состоялся его бой против Майка Тайсона ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел вперёд в серии Плющев высказался о разнице между КХЛ и НХЛ Крикунов — о комплектовании сборной России: «Когда нас допустят до международных игр, всё изменится» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Мая
09:49 · Лига чемпионов
Хоселу рассказал о своём будущем в «Реале»
09:07 · Лига чемпионов
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов
08:48 · Испания. Ла Лига
Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина
07:58 · Лига чемпионов
Назван вратарь, который может сыграть за «Реал» в финале Лиги чемпионов
10 Мая
20:57 · Украина. Премьер-лига
Кирьяков – о Лунине: «У парня большое будущее»
20:19 · Лига чемпионов
Касильяс считает, что Лунин должен сыграть в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов
18:42 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти спросили, какой вратарь сыграет в финале Лиги чемпионов 1
18:19 · Лига чемпионов
Ривалдо: «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов» 2
17:10 · Лига чемпионов
Хуммельс или Винисиус: УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов
12:50 · Лига чемпионов
«Реал» дополнительно заплатит «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов 1
10:36 · Лига чемпионов
Бородюк: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», будет обороняться» 1
09:32 · Испания. Ла Лига
Бородюк: «Реал» дожимает соперников за счёт чемпионской психологии»
08:31 · Лига чемпионов
«Реал» или «Боруссия»: Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов
08:06 · Лига чемпионов
Надаль прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Баварией»
07:41 · Лига чемпионов
Фердинанд: «Игроки «Баварии» сильно подвели Кейна» 1
Все новости
Рекомендуем