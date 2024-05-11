Назван вратарь, который может сыграть за «Реал» в финале Лиги чемпионов

Назван фаворит на место в воротах мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии». Как стало известно журналистам The Athletic, самые большие шансы среди голкиперов «сливочных» имеет бельгиец Тибо Куртуа, а не украинец Андрей Лунин.

Наставник команды Карло Анчелотти доволен игрой Лунина в этом сезоне, но в решающем матче ЛЧ может сделать ставку на Куртуа, которого считает лучшим вратарем мира. Тренерский штаб хочет подвести бельгийца к финалу в оптимальной форме.

В финальном матче «Реалу» будет противостоять «Боруссия» (Дортмунд). Игра пройдет на «Уэмбли» 1 июня.