Касильяс считает, что Лунин должен сыграть в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов

Икер Касильяс, бывший голкипер мадридского «Реала», рассказал, кто, по его мнению, должен сыграть в воротах «сливочных» в финальном матче Лиги чемпионов.

Напомним, коллектив Карло Анчелотти сыграет в решающем матче против дортмундской «Боруссии», встреча пройдёт первого июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Нет сомнений, что Лунин должен сыграть в финале, он надёжный вратарь. Тибо Куртуа долгое время восстанавливался после травмы и не находится в игровом ритме для такого важного матча, - приводит слова Касильяса Cadena SER.

В текущем сезоне Лунин провёл за мадридский клуб 30 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов.