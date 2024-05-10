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Ривалдо: «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов»

10 Мая 2024 • 18:19 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов. По мнению Ривалдо, главный клубный турнир континента выиграет дортмундская «Боруссия».

«Думаю, дортмундская «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов», - цитирует Ривалдо CentreGoals.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Дортмундцы могут выиграть трофей Лиги чемпионов второй раз в истории. Первый такой случай был ещё в прошлом веке – в 1997 году.

Стоит сказать, что эксперты считают «Реал» явным фаворитом предстоящего финала.

Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
10 Мая 2024 в 18:32
нет, не обыграет.
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