Ривалдо: «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов»

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов. По мнению Ривалдо, главный клубный турнир континента выиграет дортмундская «Боруссия».

«Думаю, дортмундская «Боруссия» обыграет «Реал» в финале Лиги чемпионов», - цитирует Ривалдо CentreGoals.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в субботу, 1 июня. Дортмундцы могут выиграть трофей Лиги чемпионов второй раз в истории. Первый такой случай был ещё в прошлом веке – в 1997 году.

Стоит сказать, что эксперты считают «Реал» явным фаворитом предстоящего финала.

Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов