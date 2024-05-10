Хуммельс или Винисиус: УЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имя футболиста, который был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Лучшим стал защитник «Боруссии» Матс Хуммельс. Именно он забил единственный гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Дортмундцы победили на «Парк де Пренс» со счётом 1:0 и пробились в финал.

Конкурентом Хуммельса в борьбе за звание игрока недели в Лиге чемпионов был нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Он показал хорошую игру в победном ответном матче против «Баварии» (2:1), в частности отдал голевой пас на Хоселу.

Финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» пройдёт 1 июня.