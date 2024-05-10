«Реал» дополнительно заплатит «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов

«Реал» выплатит дортмундской «Боруссии» бонус за Джуда Беллингема в случае победы «сливочных» в Лиге чемпионов.

Оказывается, в соглашении английского полузащитника с мадридским клубом есть интересный пункт, согласно которому «Реал» обязуется выплатить бывшему клубу футболиста, которым является «Боруссия», бонус в размере пяти миллионов евро в случае его победы в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.

Напомним, что «шмели» в полуфинале одолели «ПСЖ», а «Реал» - «Баварию». В итоге Дортмунд и Мадрид впервые встретятся в решающем матче за трофей, действующим обладателем которого является «Манчестер Сити».