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«Реал» дополнительно заплатит «Боруссии» за победу в Лиге чемпионов

10 Мая 2024 • 12:50 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

«Реал» выплатит дортмундской «Боруссии» бонус за Джуда Беллингема в случае победы «сливочных» в Лиге чемпионов.

Оказывается, в соглашении английского полузащитника с мадридским клубом есть интересный пункт, согласно которому «Реал» обязуется выплатить бывшему клубу футболиста, которым является «Боруссия», бонус в размере пяти миллионов евро в случае его победы в Лиге чемпионов, сообщает Sky Sports.

Напомним, что «шмели» в полуфинале одолели «ПСЖ», а «Реал» - «Баварию». В итоге Дортмунд и Мадрид впервые встретятся в решающем матче за трофей, действующим обладателем которого является «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Джуд Беллингем ещё теги

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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