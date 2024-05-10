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Лига чемпионов

Бородюк: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», будет обороняться»

10 Мая 2024 • 10:36 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Известный российский тренер Александр Бородюк поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

Как считает эксперт, многое в предстоящей встрече будет зависеть от того, какой план на эту игру выберет команда из Германии, а также от того, как дортмундцы будут противостоять лидерам «Реала».

«Возможно, Дортмунд отдаст инициативу, будет обороняться зонально и много прессинговать. Возможно, будут действовать персонально в обороне. Многое будет зависеть от плана на игру, но нельзя забывать про ментальное и физическое состояние», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Отметим, что действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который уже не сможет отстоять свой титул.    

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Александр Бородюк ещё теги

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
10 Мая 2024 в 10:41
а Реал отдаст инициативу Боруссии ))))))))
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