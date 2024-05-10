Бородюк: «Боруссия» отдаст инициативу «Реалу», будет обороняться»

Известный российский тренер Александр Бородюк поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» встретится с мадридским «Реалом».

Как считает эксперт, многое в предстоящей встрече будет зависеть от того, какой план на эту игру выберет команда из Германии, а также от того, как дортмундцы будут противостоять лидерам «Реала».

«Возможно, Дортмунд отдаст инициативу, будет обороняться зонально и много прессинговать. Возможно, будут действовать персонально в обороне. Многое будет зависеть от плана на игру, но нельзя забывать про ментальное и физическое состояние», — приводит слова Бородюка Metaratings.

Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Отметим, что действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который уже не сможет отстоять свой титул.