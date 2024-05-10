«Реал» или «Боруссия»: Мостовой назвал фаворита финала Лиги чемпионов

«Реал» является фаворитом. Дортмунд единственный раз выиграл Лигу чемпионов в 1997 году, плюс они сотворили чудо. После того, как «Боруссия» вышла из группы, на нее меньше всех давали шансов на выход в финал», - передает Vprognoze.ru слова футбольного эксперта.