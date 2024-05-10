Надаль прокомментировал победу мадридского «Реала» над «Баварией»

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль прокомментировал победу мадридского «Реала» в ответном матче с мюнхенской «Баварией» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Сливочные» выиграли со счетом 2:1, забив два гола в самой концовке встречи.

«В такие моменты начинаешь думать, что это удача. Но когда подобное происходит много раз, то я не могу утверждать, что это только одна удача», - передает слова спортсмена Movistar Plus.

По сумме двухматчевого противостояния мадридский клуб одолел мюнхенский гранд со счетом 4:3 (2:2, 2:1). В финальном поединке Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с дортмундской «Боруссией».