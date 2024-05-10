Фердинанд: «Игроки «Баварии» сильно подвели Кейна»

«Бавария» подписала Гарри, чтобы выигрывать трофеи. Однако одноклубники сильно подвели его. Кейн не виновен в поражении. Он всегда отлично выполнял свою работу. Гарри делает то, ради чего его взяли, - забивает голы. Думаю, после вылета ему было очень досадно», - цитирует Фердинанда BBC.