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Лига чемпионов

Фердинанд: «Игроки «Баварии» сильно подвели Кейна»

10 Мая 2024 • 07:41 Комментировать

Легенда «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о форварде мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне после поражения от мадридского «Реала» (1:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Бавария» подписала Гарри, чтобы выигрывать трофеи. Однако одноклубники сильно подвели его. Кейн не виновен в поражении. Он всегда отлично выполнял свою работу. Гарри делает то, ради чего его взяли, - забивает голы. Думаю, после вылета ему было очень досадно», - цитирует Фердинанда BBC.

По сумме двух матчей «Бавария» уступила «Реалу» со счетом 3:4 и покинула турнир.

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