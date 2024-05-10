​Клопп: «Боруссия», возьми же этот Кубок!»

Успехи дортмундской «Боруссии» очень радуют Юргена Клоппа - бывшего тренера этого клуба. Клопп выводил команду в финал Лиги чемпионов в 2013 году, но тогда она проиграла в финале «Баварии». Теперь Клопп не меньше нынешнего наставника «Боруссии», Эдина Терзича, жаждет увидеть победу «Боруссии»:

- Уау. Уау! Уау! Мои поздравления всем, вы заслужили сыграть в финале. Давайте, возьмите теперь этот чёртов кубок, - цитирует слова Юргена Клоппа Bild.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов состоится в Лондоне в первый день июня, дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом».