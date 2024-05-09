Горецка: «После гола Дэвиса я был уверен, что мы пройдём «Реал»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал неудачный для своей команды исход полуфинала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы вышли вперёд в ответном матче с мадридским «Реалом» на 68-й минуте благодаря точному удару Альфонсо Дэвиса, однако хозяевам поля удалось перевернуть ход встречи – на 88-й и 91-й минутах отличился вышедший на замену Хоселу. «Сливочные» выиграли противостояние с общим счётом 4:3 и вышли в финал Лиги чемпионов.

«Когда Дэвис забил, я посмотрел на вас, почувствовал вашу энергию, и в тот момент я был уверен, что мы выйдем в финал. Затем всё изменилось. В тот вечер футбол показал свою самую жестокую сторону. Ваша поддержка была безумной, спасибо. Мы ещё вернёмся», – обратился к болельщикам Горецка в социальных сетях.