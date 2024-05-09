Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было

Эксперты проанализировали спорный момент, который возник в концовке матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (2:1). Как сообщает ArchivoVAR, игрок мюнхенской команды Нуссер Мазрауи не находился в положении «вне игры».

Разумеется, последующий гол не мог быть засчитан, поскольку свисток арбитра Шимона Марциняка о фиксации офсайда прозвучал ещё до того, как мяч влетел в сетку ворот. Польский рефери поторопился, чему наверняка поспособствовало возникшее напряжение на футбольном поле.

В финале Лиги чемпионов лицом к лицу сойдутся «Реал» и «Боруссия». Матч пройдёт 1 июня.