Винисиус: «В «Реале» 25 звёзд»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высоко оценил уровень футболистов команды после выхода в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что в среду вечером «Реал» добился волевой победы над «Баварией» со счётом 2:1. «Сливочные» забили два гола в концовке игры, автором дубля стал Хоселу.

«В нашей команде 25 звёзд. Все мы упорно трудились, чтобы достичь нашей цели – поехать в Лондон [на финал Лиги чемпионов] и выиграть Ла Лигу. Мы выиграли Ла Лигу и теперь поедем в Лондон», - цитирует Винисиуса портал Goal.

В финале Лиги чемпионов «Реал» на «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии». Матч пройдёт 1 июня.