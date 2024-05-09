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Лига чемпионов

Эксперты оценили шансы «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 18:21 Комментировать
Боруссия Д
...
Реал Мадрид
01.06 22:00

Мало кто мог предсказать, что дортмундская «Боруссия» дойдёт до финала Лиги чемпионов. Но команда Эдина Терзича превзошла самые смелые ожидания, и теперь она поборется за главный трофей клубного европейского футбола с «Реалом» - с клубом, для которого Лига чемпионов по обыкновению является особенным турниром.

Эксперты из мира ставок видят «Реал» явным фаворитом финала. Шансы мадридцев на выигрыш трофея оцениваются в 74%.  Шансы «Боруссии» - 26%.

Если же говорить о 90 минутах финала, то шансы «Реала» на победу в основное время оцениваются в 60%. Шансы «Боруссии» выиграть в основное время равны 18%, а шансы на ничью – 22%.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд

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БОРУССИЯ Д РЕАЛ МАДРИД
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