Мюллер: На поле «Реала» часто так судят

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий по поводу момента, который произошёл в концовке матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Как известно, арбитр Шимон Марциняк в ходе атаки мюнхенцев быстро зафиксировал офсайд (возможно, «вне игры» не было), поэтому последующий гол не мог быть засчитан.

«Он не посмотрел видео. Он не дал себе возможности его посмотреть. Странно в такой ситуации так быстро давать свисток. Здесь, в Мадриде, такое случается часто. Несколько лет назад я испытал такое, когда Криштиану Роналду забил два гола», - сказал Мюллер RMC Sport.

«Реал» обыграл «Баварию» со счётом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов.