Моуринью: «Никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как я»

Известный тренер Жозе Моуринью прихвастнул своим давним подвигом. В 2004 году португалец умудрился выиграть Лигу чемпионов с «Порту». В финале турнира того сезона «драконы» обыграли «Монако» с крупным счётом 3:0.

«Прошло 20 лет. За 20 лет многие тренеры выигрывали Лигу чемпионов, но никто не сделал это таким образом. Они выигрывали турнир с большими клубами, с большими бюджетами, с лучшими игроками. Никто не выигрывал Лигу чемпионов так, как я», - сказал Моуринью EA Sports Korea.

Напомним, что после победы в Лиге чемпионов с «Порту» Жозе Моуринью перебрался в «Челси». В настоящий момент португалец не имеет клубной прописки.