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Моуринью рассказал, когда завершит карьеру

09 Мая 2024 • 15:41 Комментировать

Известный тренер Жозе Моуринью обозначил сроки завершения своей карьеры. По словам португальца, он планирует тренировать ещё более десяти лет.

«Я завершу карьеру между 2035 и 2040 годами, а до тех пор будут побеждать. Моя история написана, поэтому никто не сможет её стереть», - сказал Моуринью в ходе интервью EA Sports Korea.

В настоящий момент Жозе Моуринью не имеет клубной прописки. В январе Особенный был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды. В 2022 году у руля римлян Моуринью выиграл европейский турнир – Лигу конференций.

Отметим, что по ходу карьеры Моуринью поработал во многих клубах, в частности в «Реале» и «Интере».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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