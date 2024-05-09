Моуринью рассказал, когда завершит карьеру

Известный тренер Жозе Моуринью обозначил сроки завершения своей карьеры. По словам португальца, он планирует тренировать ещё более десяти лет.

«Я завершу карьеру между 2035 и 2040 годами, а до тех пор будут побеждать. Моя история написана, поэтому никто не сможет её стереть», - сказал Моуринью в ходе интервью EA Sports Korea.

В настоящий момент Жозе Моуринью не имеет клубной прописки. В январе Особенный был уволен из «Ромы» по причине плохих результатов команды. В 2022 году у руля римлян Моуринью выиграл европейский турнир – Лигу конференций.

Отметим, что по ходу карьеры Моуринью поработал во многих клубах, в частности в «Реале» и «Интере».