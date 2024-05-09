Фанаты «Реала» призвали вручить «Золотой мяч» Хоселу

В среду вечером «Реал» пробился в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» на своём поле со счётом 2:1. Команда Карло Анчелотти сотворила камбэк за счёт позднего дубля Хоселу – нападающий вышел на замену и два раза оказался в нужное время в нужном месте.

После игры фанаты «Реала» были впечатлены подвигом Хоселу. Они даже призывали вручить форварду «Золотой мяч».

«Золотой мяч» - Хоселу», - скандировали поклонники «Реала», о чём рассказывает Mundo Deportivo.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».

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