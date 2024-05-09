Оливер Кан высказался об ошибке Нойера, после которой забил «Реал»

«Бавария» не смогла пройти в финал Лиги чемпионов, проиграв в среду в гостях у «Реала» со счётом 1:2. Мюнхенцы дважды пропустили в концовке – первый из этих голов был забит Хоселу после ошибки вратаря Мануэля Нойера. Комментарий на этот счёт дал экс-голкипер «Баварии» Оливер Кан. Его попросили сравнить ошибку Нойера со своей ошибкой в финале чемпионата мира – 2002.

«В 2002 году у нас ещё было время. К сожалению, Нойер допустил ошибку на 88-й минуте. До этого он делал отличные сэйвы. Это часть жестокой жизни вратаря. Мануэль достаточно опытен, чтобы справиться с этим», - слова Кана приводит Bild.