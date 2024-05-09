Сёмин - о победе «Реала»: «Это была магия Анчелотти»

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениям от ответного матча ½ финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

«В данной ситуации можно сказать, что была магия Анчелотти. Он сделал замены, которые помогли выбраться из сложнейшей ситуации. Это настоящая магия. Вчера почти произошло чудо», - цитирует российского тренера «Спорт-Экспресс».

В ответном матче «Реал» победил «Баварию» со счетом 2:1. В первом поединке была ничья – 2:2.

В финале команда Карло Анчелотти сыграет с «Боруссией» Дортмунд. Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли».