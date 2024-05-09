Анчелотти высказался о президенте «Реала» Пересе после выхода в финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о президенте клуба Флорентино Пересе после выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА. В полуфинале «сливочные» по сумме двух матчей одолели мюнхенскую «Баварию» (2:2, 2:1).

«У нас есть капитан – это Флорентино Перес. Все остальные – матросы. Он помог воспитать прекрасное поколение игроков. Надеюсь, что мы снова станем победителями Лиги чемпионов», - передает слова итальянского наставника AS.

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.