Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал успех мадридского «Реала» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов. Испанцы победили мюнхенскую «Баварию» со счетом 2:1 и вышли в финал.
«Матч длится 90 минут. Поэтому нужно играть все это время. Когда ты играешь против «Реала», это чувствуется по-особенному. В таких матчах недостаточно забить гол в начале или середине встречи.
В подобных играх нельзя убирать такого форварда, как Кейн. Это же «Реал», а не команда «Микки Мауса». «Реал» умеет побеждать. В этом нет никакой удачи. Это - «Реал» Мадрид», - цитирует Анри Sportskeeda.
В финале мадридский клуб сыграет против «Боруссии».
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