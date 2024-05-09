Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом»

«Матч длится 90 минут. Поэтому нужно играть все это время. Когда ты играешь против «Реала», это чувствуется по-особенному. В таких матчах недостаточно забить гол в начале или середине встречи.

В подобных играх нельзя убирать такого форварда, как Кейн. Это же «Реал», а не команда «Микки Мауса». «Реал» умеет побеждать. В этом нет никакой удачи. Это - «Реал» Мадрид», - цитирует Анри Sportskeeda.