Рюдигер и Алаба необычно отпраздновали выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Защитники мадридского «Реала» Антонио Рюдигер и Давид Алаба в оригинальном стиле отпраздновали выход команды в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает газета Marca, после финального свистка немецкий игрок взял пластиковый стул и принес его австрийцу. Такое празднование побед стало традиционным для Алабы. Впервые он исполнил его после победы над «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Затем Давид подобным образом отмечал триумфы «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

По сумме двух матчей «сливочные» одолели «Баварию» со счетом 4:3. В финальном поединке «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией».