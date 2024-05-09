Марсело отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело высказался о выходе «королевского» клуба в финал Лиги чемпионов УЕФА.

«Меня больше всего забавляет то, что есть люди, которые до сих пор сомневаются в «Реале», - оставил сообщение бразильский футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что в ответном матче ½ финала с мюнхенской «Баварией» мадридский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. Нападающий Хоселу забил голы на 88-й и 91-й минутах. В первом поединке команды расписали ничью – 2:2.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии» на «Уэмбли» 1 июня.