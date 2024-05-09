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Денис Попов: «Реал» в финале фаворит, но «Боруссия» нашла противодействие Мбаппе» эксклюзив

09 Мая 2024 • 11:58 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Бавария

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от ответного полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией» (2:1) и ожиданиями от финала, где «сливочные» сыграют с «Боруссией» из Дортмунда.

- У «Реала» тренер и команда отработали на пять с плюсом. Выше всяких похвал. Настолько мощно и уверенно в этой игре смотрелись, имели полное преимущество, должны были после первого тайма вести 2 или 3:0. До гола «Баварии» вообще не было никаких сомнений. Но потом «Реал» пропустил мяч – то, о чём мы говорим, это футбол, всё может быть. «Бавария» терпела и воспользовалась своим шансом забить. Несмотря на это, «Реал» перевернул игру. Хотя какое-то время у него мяч не шёл в ворота, опять была куча моментов, уже казалось, что «Бавария» до конца дотерпит. На мой взгляд, в таком матче сыграли роль замены. У «Реала» – в положительную сторону, а у «Баварии» – в отрицательную. Входить в такую игру тяжело – возможно, надо было доигрывать тем же составом, тогда было бы больше шансов. Те, кто вышли у «Баварии» на замену, они не попали в игру. А «Реал», наоборот, ещё усилил натиск и дожал соперника.

Понятно, что «Реал» фаворит финала, судя по тому, как он играет и какой футбол демонстрирует. Шансы у них более предпочтительные, чем у «Боруссии», хотя, опять же, до игры на бумаге. Вчерашний матч показал, что всё может быть. «Бавария» при определённых моментах имела шанс пройти дальше. Впереди финал, где цена ошибки велика. «Боруссия» тоже не просто так туда добралась. Не дала «ПСЖ» забить ей ни одного мяча в двух встречах, это тоже говорит о многом. Дортмундцы нашли противодействие Мбаппе и в целом сильной атаке «ПСЖ». Более того, «Боруссия» сама забила по голу в обоих полуфинальных матчах. Тем интересней будет смотреть противостояние в финале, – заключил Попов.

Последний матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором сойдутся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал», состоится 1 июня на «Уэмбли».

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Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Денис Попов Килиан Мбаппе ещё теги

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