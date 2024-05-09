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Лига чемпионов

Хоселу хлещет «Баварию», бедный Кейн кусает локти без трофеев: Как «Реал» вышвыривал мюнхенцев из Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 12:00 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:1
Бавария

Ляп Нойера и чутьё папы Карло

Второй ответный полуфинал Лиги чемпионов получился что надо. По зрелищности, по интриге, по эмоциям, по накалу. Точнее, второй его тайм. По первому-то как раз одним из сценариев виделось дополнительное время после 0:0 в основное. Но после перерыва команды реально разошлись, чтоб нескучно было.

И пошли моменты как в одни ворота, так в другие. Лунин и Нойер тащили не один раз. Судя по былому, ошибки скорее стоило ждать от Андрея, но подкачал Мануэль. Прямо перед собой он отразил удар Винисиуса на 88-й минуте. Тут как тут на добивании оказался Хоселу, сравнявший счёт.

«Реал» к тому времени уступал из-за породистого гола Альфонсо Дэвиса мощным выстрелом. Ну а потом Анчелотти угадал с 34-летним Хоселу, отрядив его на замену спасать «королевский» клуб от фиаско. В начале добавленного времени Санмартин оформил дубль, замкнув прострел Рюдигера. ВАР отменил ошибочно зафиксированный офсайд. 2:1.

По судейству у «Баварии» осталось много вопросов. Действительно, лайнсмен поспешил с поднятием флажка на 90+13-й минуте. Де Лигт после этого забил мяч, который уже никак не мог быть засчитан. Но не забудем, что при счёте 0:1 Шимон Марциняк, посмотрев повтор, отменил гол «Реала». Там Начо при подаче углового ткнул в лицо Киммиха.

Неудачные замены Тухеля и новый фаворит за «ЗМ»

В конце матча Тухель поменял всю атаку, включая Кейна. На пресс-конференции наставник «Баварии» объяснил две из четырёх замен травмами. У Кейна, по его словам, возникли проблемы со спиной, а Гнабри подкосило повреждение подколенного сухожилия. Весьма некстати для баварцев.

Джуда Беллингема ожидает в финале противостояние со своим бывшим клубом дортмундской «Боруссией». А 30-летний Гарри Кейн до сих пор за свою карьеру остаётся без единого трофея. С «Тоттенхэмом», например, он проиграл финал Лиги чемпионов 2019 года «Ливерпулю», со сборной Англии – финал Евро-2020 сборной Италии.

Фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» теперь считается на Джуд Беллингем, а Винисиус Жуниор. В ответном полуфинале он совершил предголевой удар. Карло Анчелотти как тренер вывел свою команду в финал ЛЧ рекордный шестой раз. Тони Кросс провёл 150-й матч в Лиге чемпионов.

Санмартин Хоселу стал третьим игроком, забившим в полуфинале ЛЧ на больше одного мяча после выхода на замену. Недавно таких вообще не было. В 2019 году подобным образом отметился Вейналдум из «Ливерпуля» против «Барселоны», а в 2022-м – Родриго из «Реала» против «Манчестер Сити» (также с камбэком на финише матча).

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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09 Мая 2024 в 12:14
ну кстати Гнабри заменили очень удачно - Дэвис намного острее и опаснее сыграл, как итог - классный удар и гол
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