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Лига чемпионов

В УЕФА назвали одного конкурента Винисиуса на награду лучшему игроку недели Лиги чемпионов

09 Мая 2024 • 11:48 Комментировать

Пресс-служба УЕФА представила двух претендентов на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов. По итогам ответных полуфинальных матчей были названы две фамилии.

Первым претендентом является звездный нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который своими активными действиями на протяжении всего матча помог «сливочным» победить мюнхенскую «Баварию» (2:1).

Единственным соперником бразильца в споре за индивидуальный приз стал центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс. В ответной встрече с «ПСЖ» опытный немец отлично отыграл в обороне и забил единственный гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Винисиус Жуниор ещё теги
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