Лизаразю разнёс игру Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов

Бывший защитник национальной сборной Франции Биксант Лизаразю подверг критике нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов.

«Мбаппе полностью провалил ответную встречу. Килиан не справился с ожиданиями, которые были возложены на его плечи. Все ждали от него невероятной игры, которая выведет парижан в финал турнира. Но он не оправдал надежд», - передает слова Биксанта Franceinfo.

Напомним, что «ПСЖ» дважды уступил дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 0:1. В решающем матче престижного турнира немецкий клуб встретится с мадридским «Реалом».