Беллингем вспомнил легендарный гол Зидана после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором «сливочным» будет противостоять дортмундская «Боруссия».
«Для меня всегда был примером Зинедин Зидан. Мне бы хотелось повторить то, что он сделал в финальной встрече с «Байером». Это будет для меня первый финал Лиги чемпионов. Я преисполнен эмоциями», - передает слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что «Реал» в полуфинале победил мюнхенскую «Баварию» по сумме двух матчей со счетом 4:3. В финале Лиги чемпионов мадридцы сыграют с бывшим клубом Беллингема – дортмундской «Боруссией».
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