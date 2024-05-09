Беллингем вспомнил легендарный гол Зидана после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов

«Для меня всегда был примером Зинедин Зидан. Мне бы хотелось повторить то, что он сделал в финальной встрече с «Байером». Это будет для меня первый финал Лиги чемпионов. Я преисполнен эмоциями», - передает слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.