Названо имя лучшего футболиста матча «Реал» - «Бавария»

В ответном поединке полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на домашнем стадионе встречался с мюнхенской «Баварией». Матч завершился волевой победой «королевского» клуба со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Хоселу, вышедший на замену в концовке.

Несмотря на подвиг 34-летнего бомбардира, лучшим игроком прошедшего матча был признан бразильский форвард Винисиус Жуниор. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «королевскому» клубу будет противостоять дортмундская «Боруссия», которая в полуфинале выбила французский «ПСЖ».