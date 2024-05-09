Экс-судья ФИФА Ункель указала на две ошибки в пользу «Реала» в скандальном моменте

Экс-судья ФИФА Кристина Ункель прокомментировал претензии мюнхенской «Баварии» по работе арбитров в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2). На последних минутах судьи зафиксировали офсайд, а через мгновенье немцы забили второй мяч, который не был засчитан.

«Были сразу две ошибки в этом эпизоде. Первая – ассистент поднял флажок, что противоречит указаниям. А вторая – главный судья принял этот сигнал», - передает слова Ункель CBS Sports.

По сумме двух матчей «Реал» победил «Баварию» со счетом 4:3 и вышел в финал, где сыграет с дортмундской «Боруссией».