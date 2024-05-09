Морьентес оценил вклад Хоселу в победу «Реала»

Экс-форвард мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился впечатлениями от ответного поединка между «сливочными» и мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.
«Хоселу оказался в нужном месте в нужное время. Он верил и смог сделать это. Он ждал именно там, где должен был. Свои минуты в этой встрече Хоселу использовал по максимуму», - передает слова Фернандо пресс-служба УЕФА.
Ответный матч завершился волевой победой «Реала» со счетом 2:1. Оба гола в составе «королевского» клуба забил 34-летний нападающий Хоселу. Напомним, что первая встреча в Мюнхене завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
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