Анри высказался о камбэке «Реала» в полуфинале с «Баварией»

Легендарный нападающий Тьерри Анри, поигравший за лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», высказался о камбэке мадридского «Реала» в домашнем матче с мюнхенской «Баварией».
«Если бы я сказал до матча, что Мадрид победит благодаря ассисту Рюдигера и голу Хоселу, мне бы ответили, что это невозможно. Но это же «Реал», они сделали это», - передает слова француза CBS Sports.
В ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1. Дублем в составе мадридского коллектива отметился нападающий Хоселу.
В финале турнира «королевский» клуб сыграет против «Боруссии» из Дортмунда.
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